«Зенит» не получал предложений по аренде Рыжова от клубов Лиги ВТБ

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный объяснил «СЭ», почему один из лидеров сборной России U-20 Егор Рыжов не тренируется с основной командой. В этот раз наставник сине-бело-голубых Чави Паскуаль подключил к тренировкам основы Константина Шевчука и Павла Земского.

— Это решение главного тренера, — подчеркнул «СЭ» Александр Церковный. — Рыжов будет выступать в составе «Зенит-2» в Суперлиге. А дальше многое зависит от видения Чави Паскуаля. Если он посчитает нужным привлечь Егора к основе, то сделает это. Надеюсь, что своей игрой в Суперлиге центровой заслужит такой шанс. Были ли предложения от клубов Лиги ВТБ по аренде Рыжова этим летом? Пока нет.

В сезоне-2022/23 Рыжов набирал 10,6 очка и 5,0 подбора за 20 минут в Суперлиге. В Лиге ВТБ 18-летний баскетболист провел два матча.