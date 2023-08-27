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Сегодня, 17:00

«Зенит» не получал предложений по аренде Рыжова от клубов Лиги ВТБ

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный объяснил «СЭ», почему один из лидеров сборной России U-20 Егор Рыжов не тренируется с основной командой. В этот раз наставник сине-бело-голубых Чави Паскуаль подключил к тренировкам основы Константина Шевчука и Павла Земского.

— Это решение главного тренера, — подчеркнул «СЭ» Александр Церковный. — Рыжов будет выступать в составе «Зенит-2» в Суперлиге. А дальше многое зависит от видения Чави Паскуаля. Если он посчитает нужным привлечь Егора к основе, то сделает это. Надеюсь, что своей игрой в Суперлиге центровой заслужит такой шанс. Были ли предложения от клубов Лиги ВТБ по аренде Рыжова этим летом? Пока нет.

В сезоне-2022/23 Рыжов набирал 10,6 очка и 5,0 подбора за 20 минут в Суперлиге. В Лиге ВТБ 18-летний баскетболист провел два матча.

БК Зенит
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