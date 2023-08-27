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Сегодня, 16:45

Денис Захаров вернется в общую группу в октябре

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный рассказал «СЭ» о сроках восстановления защитника сине-бело-голубых Дениса Захарова. Чемпион Единой лиги в составе петербургского клуба получил травму крестообразной связки колена в начале января 2023 года, полностью пропустив вторую часть сезона-2022/23.

— У Дениса заканчивается процесс восстановления, но характер травмы еще не позволяет ему тренироваться с полной нагрузкой, — отметил «СЭ» Александр Церковный. — Все идет по плану, он занимается по индивидуальной программе. Надеемся, что он вернется в общую группу к началу чемпионата Единой лиги ВТБ, т.е. к началу октября. При этом все будет зависеть от его состояния. Мы не сторонники того, чтобы форсировать восстановление и подвергать игрока риску. Когда будем уверенны, что Захаров полностью готов, то сразу подключим его к игровой нагрузке.

Захаров — автор решающего трехочкового попадания седьмого матча финальной серии Единой лиги ВТБ-2021/22 с ЦСКА (81:75, 4-3).

БК Зенит
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