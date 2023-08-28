«Зенит» не планирует подписание Шведа, задняя линия команды полностью укомплектована

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный в комментарии для «СЭ» отметил, что клуб завершил трансферную кампанию к старту сезона-2023/24.

«Есть ли у нашего клуба интерес к Алексею Шведу? Могу сказать, что на данный момент задняя линия у нас полностью укомплектована. Мы не ведем ни с кем переговоров и никого подписывать не планируем», — сказал Церковный «СЭ».

Летом «Зенит» усилился Бояном Дублевичем, Кайлом Куричем, Винсом Хантером, Тимофеем Герасимовым и Георгием Жбановым. Также свои контракты продлили Томас Эртель и Адриен Морман. Швед по-прежнему остается свободным агентом после ухода из ЦСКА.