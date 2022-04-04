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«Зенит» победил «Локомотив-Кубань» в матче Единой лиги ВТБ

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4 апреля «Зенит» одержал победу над «Локомотивом-Кубань» (91:75) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

В составе «Зенита» самым результативным стал Мики Джордан, который набрал 16 очков. У гостей 16 баллов в активе у Джонатана Мотли.

Питерцы занимают второе место в турнирной таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Локомотив-Кубань» располагается на пятой строчке.

Баскетбол

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 91:75 (26:19, 16:14, 20:20, 29:22)

БК Зенит
БК Локомотив-Кубань
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