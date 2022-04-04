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Сегодня, 22:20

Кулагин заявил, что «Зенит» настраивается на победу в Единой лиге ВТБ

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Дмитрий Кулагин прокомментировал победу своей команды над «Локомотивом-Кубань» в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ (91:75).

«Рад, что команда показала хорошую игру в нападении, несмотря на большое количество потерь, — отметил «СЭ» Дмитрий Кулагин. — Слаженная игра и взаимопонимание — ключи к этой победе. Сложно говорить про большое количество новичков, все-таки костяк команды работает с начала сезона. Сложно назвать Моню, Фридзона и Вяльцева новичками, командная химия как никогда на высоте. Мы настраиваемся на первую победу для «Зенита» в Единой лиге ВТБ».

Благодаря этой победе клуб из Санкт-Петербурга практически гарантировал себе второе место по итогам регулярки. Для этого подопечным Хави Паскуаля надо обыграть дома «Цмоки-Минск» 13 апреля.

БК Зенит
Дмитрий Кулагин
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