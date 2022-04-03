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Сегодня, 23:24

Перасович заявил, что УНИКСу было важно обыграть «Парму» после двух поражений в Единой лиге ВТБ

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович высказался о победе команды над «Пармой» в матче Единой лиги ВТБ (78:48).

«Во-первых, поздравляю наших игроков с победой! Нам было крайне важно выиграть после двух поражений. Важно, чтобы три новичка поняли нашу философию игры за короткий промежуток времени, что является непростой задачей.

Следует понимать, что у нас совсем другая команда по сравнению с той, которая выступала в Евролиге. Нам нужно найти способ прибавлять в игре с теми баскетболистами, которые сейчас есть в составе", — приводит слова Перасовича пресс-служба клуба.

УНИКС занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Парма» находится на шестой позиции.

Источник: https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=uniks--parma
БК УНИКС
Велимир Перасович
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