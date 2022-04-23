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Сегодня, 15:47

«Зенит» победил «Енисей» в первом матче серии 1/4 финала плей-офф

Иван Шитик
Корреспондент
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«Зенит» победил «Енисей» в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ. Комнада из Санкт-Петербурга разгромила соперника со счетом 104:55.

Самым результативным игроком в составе «Зенита» стал Сергей Карасев, набравший 19 очков. У «Енисея» больше всех очков набрал Григорий Мотовилов — 18.

Следующий матч серии до трех побед также пройдет в Питере и состоится 25 апреля.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

1/4 финала

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Енисей» (Красноярск) — 104:55 (33:11, 26:13, 23:18, 22:13)

БК Енисей
БК Зенит
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