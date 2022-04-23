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Главный тренер «Зенита» прокомментировал победу над «Енисеем»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал победу над «Енисеем» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф
Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу над «Енисеем» (104:55) в первом матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ.

«Мы играли очень серьезно с первой минуты матч. С первой четверти мы увеличивали свое преимущество и уверенно провели весь матч. Плей-офф — это то время, когда каждый матч начинает все заново, поэтому в понедельник будет совсем другая игра. Пока что 1:0, но мы не будем останавливаться до тех пор, пока не одержим три победы в серии. У нас была сложная подготовительная неделя.

К сожалению, не смог принять участие в игре Лойд. Надеюсь, что его повреждение позволит ему сыграть в ближайшем матче. Сегодня пара человек играли с небольшими повреждениями, но думаю, что и они быстро восстановятся.

Плей-офф — это то время, когда нужно прибавлять в каждом элементе. Мы сегодня не лучшим образом проходили под кольцо соперника и играли один на один. Также нужна большая эффективность в нападении», — цитирует тренера сайт «Зенита».

Источник: https://bc-zenit.com/archives/news/5763
БК Енисей
БК Нижний Новгород
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«Зенит» победил «Енисей» в первом матче серии 1/4 финала плей-офф
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