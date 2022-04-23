Лукич надеется, что «Нижний» достойно сыграет в серии с ЦСКА

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич прокомментировал поражение от ЦСКА (64:78) в первом матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю соперника с заслуженной победой. Надеюсь вы увидели, как минимум интересную команду под названием «Нижний Новгород», хоть и в очень укороченном составе. Но не будем говорить о проблемах, постараемся бороться с ними и достойно закончить этот сезон.

Ключевым моментом стали 17 подборов Милутинова, 11 из на чужом щите и из этих 11 — семь или восемь завершились его же попаданиями. К сожалению, я не могу сделать своих игроков выше. Кроме того, в эти дни мы остались без Ганькевича. Но продолжаем дальше. Главное, я хочу, чтобы мой коллектив выглядел достойным соперником в ближайших играх", — цитирует пресс-служба клуба Лукича.