Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 00:57

Лукич надеется, что «Нижний» достойно сыграет в серии с ЦСКА

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич прокомментировал поражение от ЦСКА (64:78) в первом матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю соперника с заслуженной победой. Надеюсь вы увидели, как минимум интересную команду под названием «Нижний Новгород», хоть и в очень укороченном составе. Но не будем говорить о проблемах, постараемся бороться с ними и достойно закончить этот сезон.

Ключевым моментом стали 17 подборов Милутинова, 11 из на чужом щите и из этих 11 — семь или восемь завершились его же попаданиями. К сожалению, я не могу сделать своих игроков выше. Кроме того, в эти дни мы остались без Ганькевича. Но продолжаем дальше. Главное, я хочу, чтобы мой коллектив выглядел достойным соперником в ближайших играх", — цитирует пресс-служба клуба Лукича.

Источник: https://nn-basket.ru/news/all-news/nn-ustupaet-czska-v-pervom-matche-serii-no-darit-nadezhdu-na-intrigu-v-serii/
0
Читайте также
Что будет, если качать пресс по 20 раз в день?
Зачем Олег Знарок вернулся в хоккей и возглавил «Ак Барс»? Когда-то он воевал с Ротенбергом и был главным бунтарем лиги
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Итудис: «Нам не хватало матчей такого накала на протяжении длительного времени»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости