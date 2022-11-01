УНИКС на своей площадке победил «Астану»
УНИКС на своей площадке победил «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Казанский клуб выиграл со счетом 95:76.
Лучшую результативность в составе хозяев показал американский форвард Джален Рейнольдс. Он набрал 22 очка, а также совершил два подбора.
Для казанского клуба эта победа стала уже седьмой подряд в нынешнем сезоне.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
УНИКС (Казань) — «Автодор» (Саратов) — 95:76 (23:18, 19:26, 27:15, 26:17)
1 ноября. Казань. «Баскет-Холл».
Новости