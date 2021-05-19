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«Зелена-Гура» объявила о смене главного тренера

19:23

Жан Табак покинул пост главного тренера «Зелена-Гуры», сообщает официальный сайт клуба. Его сменил Оливер Видин.

В нынешнем сезоне «Зелена-Гура» вышла в плей-офф Единой лиги ВТБ. В 1/4-финала польский клуб уступил УНИКСу (0-2).

Дополнительная информация:

http://www.basketzg.pl/news/oliver-vidin-trenerem-enei-zastalu-bc-zielona-gora

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