«Зенит» обыграл «Цмоки-Минск» в матче Единой лиги ВТБ
«Зенит» дома обыграл «Цмоки-Минск» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 93:73.
Самым результативным игроком матча стал Билли Бэрон из питерской команды, набравший 28 очков.
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав 14 побед в 18 матчах. «Цмоки-Минск» занимает девятое место.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Цмоки-Минск» (Минск) — 93:73 (21:15, 36:23, 21:20, 15:15)
13 апреля.
Новости