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«Зенит» обыграл «Цмоки-Минск» в матче Единой лиги ВТБ

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Зенит» дома обыграл «Цмоки-Минск» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 93:73.

Самым результативным игроком матча стал Билли Бэрон из питерской команды, набравший 28 очков.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав 14 побед в 18 матчах. «Цмоки-Минск» занимает девятое место.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Цмоки-Минск» (Минск) — 93:73 (21:15, 36:23, 21:20, 15:15)
13 апреля.

БК Зенит
БК Цмоки-Минск
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