Кущенко: «Нужно разрешить рекламу и продажу пива на аренах»

Президент Единой Лиги ВТБ Сергей Кущенко высказал свое отношение к продаже пива на стадионах. По его словам, лиге нужно находить новых спонсоров, а также необходима поддержка от государства.

«Хочу отметить два риска, по которым уже сейчас нужна поддержка от государства. Первое — это участие легионеров высокого уровня, — отметил Кущенко. — Лигам необходимо уже сейчас давать гарантии возможности получения легионерами выплат по контрактам. Необходимо найти способ оплаты по трансферным соглашениям. Нужен простой и гарантированный механизм выплат. Нужно отметить, что все Лиги обсуждают наши проблемы, единым блоком мы выносим вопросы на обсуждение Минспорту и администрации президента.

Второй риск — большинство иностранных спонсоров и вещателей не продлят контракты, количество российских спонсоров сократится. Необходимо находить замещение как на российском рынке, так и в дружественных странах. Нужны преференции для российских спонсоров, необходимо сохранить доходы профессиональных лиг от букмекеров, законодательно надо расширить допустимые категории рекламы. Нужно разрешить рекламу и продажу пива на аренах".