«Парма» обыграла «Астану» в матче Единой лиги ВТБ

«Парма» в гостях обыграла «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 82:65.

Самым результативным игроком матча стал Евгений Воронов из пермской команды, который набрал 19 очков.

«Астана» проиграла девятый матч подряд и занимает 10-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Парма» находится на пятой позиции.

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«Астана» (Нур-Султан) — «Парма» (Пермь) — 65:82 (13:25, 14:12, 12:26, 26:19)

13 апреля.