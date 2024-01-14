МБА в гостях обыграл «Минск», белорусская команда проиграла в 22-й раз подряд
«Минск» проиграл МБА в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 79:86.
Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Владислав Трушкин, набравший 26 очков. Защитник хозяев Джарред Огунгбеми-Джексон набрал 17 очков.
МБА одержал третью победу подряд и занимает 11-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.
«Минск» потерпел поражения во всех 22 матчах чемпионата и идет на последней, 14-й строчке.
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«МИНСК» — МБА (Москва) — 79:86 (23:24, 11:19, 26:18, 19:25)
14 января. Минск. «Минск-арена»
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