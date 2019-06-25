Форвард Владислав Трушкин продлил контракт с "Зенитом", сообщает официальный сайт питерской команды. Новое соглашение с 26-летним россияниным рассчитано на два сезона. Баскетболист выступает за сине-бело голубых с лета 2018-го.

В предыдущем сезоне Трушкин набирал по 8,2 очка, 2,8 подбора и 1 перехвату в Еврокубке и по 6,7 очка и 2 подбора в Единой лиге ВТБ.

​– Влад провел отличный сезон в "Зените", прибавил сам, помог команде и полюбился нашим болельщикам. Он дополнительно много работает, чтобы добиться большего. Уверен, что с его данными и отношением к делу он будет прогрессировать. Думаю, и игрок, и клуб сделали правильные выводы, и мы будем продолжать дальше двигаться вместе, – приводит слова генерального директора "Зенита" Александра Церковного пресс-служба клуба.