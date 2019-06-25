Форвард Владислав Трушкин продлил контракт с "Зенитом", сообщает официальный сайт питерской команды. Новое соглашение с 26-летним россияниным рассчитано на два сезона. Баскетболист выступает за сине-бело голубых с лета 2018-го.
В предыдущем сезоне Трушкин набирал по 8,2 очка, 2,8 подбора и 1 перехвату в Еврокубке и по 6,7 очка и 2 подбора в Единой лиге ВТБ.
– Влад провел отличный сезон в "Зените", прибавил сам, помог команде и полюбился нашим болельщикам. Он дополнительно много работает, чтобы добиться большего. Уверен, что с его данными и отношением к делу он будет прогрессировать. Думаю, и игрок, и клуб сделали правильные выводы, и мы будем продолжать дальше двигаться вместе, – приводит слова генерального директора "Зенита" Александра Церковного пресс-служба клуба.
Владислав Трушкин остаётся в «Зените» на два года! // Vladislav Trushkin stays at Zenit for two years! #Zenitbasket pic.twitter.com/yv1rRX3ZT4— БК «Зенит» (@zenitbasket) 25 июня 2019 г.
Дополнительная информация
http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2019/06/25/vladislav-trushkin-prodlevaet-kontrakt-s-zenitom-/