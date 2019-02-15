Владе Йованович: "Локомотив" обыграл "Нижний" в последней четверти"

Главный тренер "Локомотива" Владе Йованович после матча Единой лиги ВТБ против "Нижнего Новгорода" (78:71) отметил, что команда неудачно провела первые три четверти игры.

- Нам было известно, что "Нижний Новгород" играет в контактный и жесткий баскетбол, - приводит пресс-служба "Локо" слова Йовановича. - Я попросил своих игроков отреагировать на это с первых секунд, быть неуступчивыми в единоборствах. Тем не менее, первые три четверти нам не удались. Не могу сказать, что мы не создавали ситуаций для открытых бросков, но промахов было слишком много. Зато в последнем периоде "Локо" отреагировал так, как нужно. Мы включились в обороне, набрали легкие очки в контратаках и перевернули игру.