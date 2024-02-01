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Сегодня, 21:19

Вергун — о победе над «Пари НН»: «Сегодняшняя игра — это пример того, каким «Уралмаш» может быть»

Алина Савинова
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Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун прокомментировал победу над «Пари НН» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (84:67).

«Игра имела колоссальное значение для нас в психологическом плане из-за прошлых поражений. Нам нужно было найти свою игру. Мы с игроками сегодня правильно друг друга поняли. Сегодняшняя игра — это пример того, каким «Уралмаш» может быть. Задача — сделать это стабильным. От каждого из нас это требует концентрации, доверия», — приводит пресс-служба лиги слова тренера.

«Уралмаш» занимает восьмое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Пари НН» идет на 13-й строчке.

Вергун стал главным тренером екатеринбургской команды в декабре 2023 года. Он сменил на этом посту Милоша Павичевича.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/uralmash-pritormozil-nizhnij-i-ukrepilsya-v-vosmerke/
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