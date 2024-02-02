Лукич: «Если нагрузка слишком высока для «Пари НН», возможно, стоит рассмотреть участие в любительской лиге»

Главный тренер «Пари НН» Зоран Лукич прокомментировал поражение от «Уралмаша» (67:84) в матче Единой лиги ВТБ.

«Трудно объяснить, почему сегодняшний матч для нашей команды выглядел таким образом. Сегодня мы проиграли игру на одном баскетбольном элементе — подборе в атаке. Наш соперник сделал 20 подборов, из которых 13 были успешно реализованы во второй попытке, принося 26 очков.

Проблема не в дисциплине, а в том, что мы не смогли сконцентрироваться на деталях. Да, нам не легко, но если нагрузка слишком высока для нас, возможно, стоит рассмотреть участие в любительской лиге. Если же мы все-таки профессионалы, то нужно максимально сконцентрироваться на подготовке к следующему матчу», — цитирует пресс-служба клуба Лукича.

«Уралмаш» завершил первую часть сезона на 8-м месте в Единой лиге ВТБ (37 очков), а «Пари НН» — на 13-й строчке (33 очка).