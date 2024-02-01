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Сегодня, 19:22

23 очка Октавиуса помогли «Уралмашу» обыграть «Пари НН»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Уралмаш» дома одержал победу над «Пари НН» в матче Единой лиги ВТБ — 84:67.

Самым результативным игроком встречи стал форвард екатеринбуржцев Эллис Октавиус, набравший 23 очка.

«Уралмаш» занимает восьмое место в Единой лиге ВТБ. «Пари НН» идет на 13-й строчке в турнирной таблице.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Уралмаш» (Екатеринбург) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 84:67 (19:11, 27:23, 16:15, 22:18)

1 февраля. Екатеринбург. «ДИВС Уралочка».

Баскетбол
БК Нижний Новгород
БК Уралмаш
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