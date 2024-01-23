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Сегодня, 18:03

В баскетбольном «Зените» задумались над натурализацией американца Фрейзера

Алина Савинова
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В «Зените» задумались над натурализацией американского баскетболиста Трента Фрейзера, сообщает Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Генеральный директор петербургского клуба Александр Церковный не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.

«Да, мы хотим натурализовать всех наших иностранных игроков и выступать только российским составом. А если серьезно, то нам нечего прокомментировать по данному вопросу. Мы сейчас сосредоточены на том, чтобы максимально эффективно закончить первый этап регулярного чемпионата», — отметил он.

Фрейзер перешел в «Зенит» в феврале 2023 года. До этого он выступал в Сербии за ФМП. Вместе с клубом из Санкт-Петербурга 25-летний американец выиграл Суперкубок Единой лиги ВТБ-2023 и стал серебряным призером Кубка России (2022/2023).

На данный момент «Зенит» располагается на третьем месте в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Петербуржцы одержали 16 побед в 23 играх в текущем сезоне.

Источник: https://sport24.ru/basketball/news-614456-v-zenite-zadumalis-nad-naturalizatsiyey-amerikantsa-trenta-freyzera
Баскетбол
БК Зенит
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