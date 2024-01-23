УНИКС на выезде разгромил МБА с разницей в 23 очка

УНИКС в гостях одержал победу над МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 85:62.

Больше всего очков в этой встрече набрал центровой казанской команды Джален Рэйнольдс — 19. У хозяев Евгений Минченко и Андрей Лопатин набрали по 13 очков.

УНИКС одержал 18 побед в 24 матчах сезона и занимает второе место в турнирной таблице. МБА с 8 победами в 24 играх идет на 12-й строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

МБА (Москва) — УНИКС (Казань) — 62:85 (22:25, 17:24, 13:16, 10:20)

23 января. Москва. «Баскет Холл Москва».