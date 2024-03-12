Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 19:14

«Уралмаш» проиграл МБА в Единой лиге ВТБ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Уралмаш» дома уступил МБА в матче второго этапа группы Б Единой лиги ВТБ — 77:79.

Самым результативным игроком встречи стал защитник екатеринбуржцев Стэнли Уиттакер, набравший 25 очков.

У «Уралмаша» прервалась серия из пяти побед подряд. Команда продолжает лидировать в группе Б Единой лиги ВТБ. МБА идет на шестом месте в таблице.

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа Б

«Уралмаш» (Екатеринбург) — МБА (Москва) — 77:79 (12:27, 27:18, 19:13, 19:21)

У: Уиттакер (25), Нэвелс (18), Эллис (15)

М: Лопатин (17), Касаткин (16), Трушкин (15)

12 марта. Екатеринбург. «ДИВС Уралочка».

Баскетбол
БК МБА
БК Уралмаш
1
Читайте также
«Спартак» может возглавить тренер «Браги» Артур Жорже
Тренер сборной России по лыжным гонкам назвал Губерниева мерзавцем
В США в авиакатастрофе погибли все пассажиры и экипаж
«Известия» вручили SHAMAN мяч сборной России по художественной гимнастике
FT сообщила о планируемой ЕС передаче Киеву прибыли с замороженных активов РФ
Глава ЦРУ назвал срок нового контрнаступления ВСУ
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Локомотив-Кубань» подписал контракт с американцем Патриком Миллером
Новости
RSS RSS
Все новости