«Уралмаш» проиграл МБА в Единой лиге ВТБ

«Уралмаш» дома уступил МБА в матче второго этапа группы Б Единой лиги ВТБ — 77:79.

Самым результативным игроком встречи стал защитник екатеринбуржцев Стэнли Уиттакер, набравший 25 очков.

У «Уралмаша» прервалась серия из пяти побед подряд. Команда продолжает лидировать в группе Б Единой лиги ВТБ. МБА идет на шестом месте в таблице.

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа Б

«Уралмаш» (Екатеринбург) — МБА (Москва) — 77:79 (12:27, 27:18, 19:13, 19:21)

У: Уиттакер (25), Нэвелс (18), Эллис (15)

М: Лопатин (17), Касаткин (16), Трушкин (15)

12 марта. Екатеринбург. «ДИВС Уралочка».