«Самара» обыграла «Астану» в Единой лиге ВТБ
«Самара» дома победила «Астану» в матче второго этапа группы Б Единой лиги ВТБ — 84:63.
Самым результативным игроком встречи стал форвард самарцев Раде Загорац, набравший 17 очков.
«Самара» занимает второе место в группе Б Единой лиги ВТБ. «Астана» идет пятой в турнирной таблице.
Единая лига ВТБ
Второй этап. Группа Б
«Самара» — «Астана» — 84:63 (31:16, 10:25, 25:12, 18:10)
С: Загорац (17), Томпсон (13), Ребич (13)
А: Джонсон (14), Хэмм (12), Андерсон (10)
13 марта. Самара. «Дворец спорта имени В. С. Высоцкого»
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