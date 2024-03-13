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13 марта, 20:28

«Самара» обыграла «Астану» в Единой лиге ВТБ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Самара» дома победила «Астану» в матче второго этапа группы Б Единой лиги ВТБ — 84:63.

Самым результативным игроком встречи стал форвард самарцев Раде Загорац, набравший 17 очков.

«Самара» занимает второе место в группе Б Единой лиги ВТБ. «Астана» идет пятой в турнирной таблице.

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа Б

«Самара» — «Астана» — 84:63 (31:16, 10:25, 25:12, 18:10)

С: Загорац (17), Томпсон (13), Ребич (13)

А: Джонсон (14), Хэмм (12), Андерсон (10)

13 марта. Самара. «Дворец спорта имени В. С. Высоцкого»

Баскетбол
БК Астана
БК Самара
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