«Локомотив-Кубань» подписал контракт с американцем Патриком Миллером

Американский разыгрывающий защитник Патрик Миллер стал игроком «Локомотива-Кубань», сообщается на официальном сайте краснодарского клуба.

Предыдущей командой 31-летнего баскетболиста был «Кэрнс Тайпанс», выступающий в чемпионате Австралии. В текущем сезоне Миллер провел 25 матчей за клуб из Квинсленда, набирая в среднем за игру 19,1 очка и делая 5,7 результативных передач.

Миллер является обладателем Кубка Европы ФИБА в составе израильского «Ирони». Он играл в чемпионатах Германии, Франции, Турции, Сербии и Литвы.

На данный момент «Локомотив-Кубань» занимает 4-е место в турнирной таблице группы А Единой лиги ВТБ. На счету команды 20 побед в текущем сезоне при 10 поражениях.