Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 15:56

«Локомотив-Кубань» подписал контракт с американцем Патриком Миллером

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Американский разыгрывающий защитник Патрик Миллер стал игроком «Локомотива-Кубань», сообщается на официальном сайте краснодарского клуба.

Предыдущей командой 31-летнего баскетболиста был «Кэрнс Тайпанс», выступающий в чемпионате Австралии. В текущем сезоне Миллер провел 25 матчей за клуб из Квинсленда, набирая в среднем за игру 19,1 очка и делая 5,7 результативных передач.

Миллер является обладателем Кубка Европы ФИБА в составе израильского «Ирони». Он играл в чемпионатах Германии, Франции, Турции, Сербии и Литвы.

На данный момент «Локомотив-Кубань» занимает 4-е место в турнирной таблице группы А Единой лиги ВТБ. На счету команды 20 побед в текущем сезоне при 10 поражениях.

Источник: https://lokobasket.com/news/275454/
Баскетбол
БК Локомотив-Кубань
1
0
Читайте также
Актриса Анастасия Заворотнюк шесть лет сражается с раком головного мозга
Форвард «Трактора» Робинсон подвел итоги серии с «Салаватом Юлаевым»
В США в авиакатастрофе погибли все пассажиры и экипаж
«Известия» вручили SHAMAN мяч сборной России по художественной гимнастике
FT сообщила о планируемой ЕС передаче Киеву прибыли с замороженных активов РФ
Глава ЦРУ назвал срок нового контрнаступления ВСУ
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Паскуаль отметил характер игроков «Зенита» после победы над «Енисеем» во втором овертайме
Новости
RSS RSS
Все новости