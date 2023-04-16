УНИКС обыграл «Зенит» в первом матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ

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УНИКС обыграл «Зенит» в первом матче полуфинала Единой лиги ВТБ — 94:67.

Самым результативным игроком матча стал защитник петербуржцев Калеб Хоумсли, набравший 25 очков. В составе победителей 16 очков набрал Джален Рэйнольдс.

Второй матч серии до четырех побед состоится 18 апреля в Казани.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

1/2 финала

УНИКС (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 94:67 (32:21, 24:20, 18:9, 20:17)

Счет в серии: 1-0

16 апреля. Казань. «Баскет-Холл».