УНИКС продлил контракт с разыгрывающим Зайцевым

УНИКС продлил контракт с разыгрывающим защитником Вячеславом Зайцевым.

Новое соглашение с 33-летним спортсменом заключено по схеме «1+1».

Предстоящий сезон станет для Зайцева третьим подряд в составе казанского клуба. В этом году он помог УНИКСу впервые в истории стать чемпионом Единой лиги ВТБ.

В 46 матчах минувшего регулярного сезона и серии плей-офф его средняя статистика составила 5,1 очка, 2,0 передачи и 1,7 подбора за 15:51 минуты на паркете.