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Сегодня, 16:09

«Нижний Новгород» объявил об уходе из команды форварда Лютыча

Ана Горшкова
Корреспондент
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Форвард Виталий Лютыч покинул «Нижний Новгород».

Как сообщает пресс-служба нижегородцев, клуб воспользовался опцией о досрочном расторжении контракта с белорусским баскетболистом. Свою карьеру Лютыч продолжит в другом клубе.

Баскетболист присоединился к «Нижнему Новгороду» в сентябре 2022 года. В сезоне-2022/23 31-летний форвард вышел на паркет в 18 матчах Единой лиги ВТБ и отметился средней статистикой в 1,8 очка, 0,9 подбора, 0,3 ассиста, 0,4 перехвата.

БК Нижний Новгород
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