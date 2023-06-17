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Сегодня, 09:09

Велимир Перасович продолжит тренировать УНИКС

Виталий Косик
Корреспондент
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Баскетбольный клуб УНИКС достиг договоренности о продолжении сотрудничества с главным тренером Велимиром Перасовичем, сообщает пресс-служба команды.

Новый контракт с 58-летним хорватским специалистом подписан по схеме «1+1».

«В минувшем сезоне мы выиграли Единую Лигу ВТБ, и каждый из нас хочет повторить этот успех в следующем году. С такими амбициями мы и будем работать в новом сезоне. Летний период крайне важен для построения команды, и мы готовы усердно трудиться», — приводит слова специалиста клубная пресс-служба.

Перасович возглавил казанскую команду в июне 2021 года. В минувшем сезоне УНИКС под руководством тренера впервые стал чемпионом Единой Лиги ВТБ и России.

Источник: БК УНИКС
БК УНИКС
Велимир Перасович
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