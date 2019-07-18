УНИКС продлил контракт с Кощеевым

УНИКС договорился о подписании нового контракта с форвардом Андреем Кощеевым, сообщает официальный Twitter казанской команды. Соглашение с 32-летним баскетболистом рассчитано по системе "1+1".

Кощеев дважды выигрывал бронзу Единой лиги ВТБ (2015/16, 2018/2019). Форвард выступает за УНИКС с 2017 года.