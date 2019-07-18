УНИКС продлил контракт с Кощеевым

УНИКС договорился о подписании нового контракта с форвардом Андреем Кощеевым, сообщает официальный Twitter казанской команды. Соглашение с 32-летним баскетболистом рассчитано по системе "1+1".
Кощеев дважды выигрывал бронзу Единой лиги ВТБ (2015/16, 2018/2019). Форвард выступает за УНИКС с 2017 года.
Андрей Кощеев остаётся в Казани✅— BC UNICS Kazan (@unicsbasket) 18 июля 2019 г.
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Форвард Андрей Кощеев и БК УНИКС заключили новое соглашение, рассчитанное по системе 1+1. pic.twitter.com/RploaVF8xH
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