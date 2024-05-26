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Сегодня, 14:30

УНИКС — ЦСКА: смотреть трансляцию финала плей-офф Единой лиги ВТБ

УНИКС и ЦСКА сыграют в первом матче серии плей-офф Единой лиги ВТБ 26 мая
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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ЦСКА - УНИКС.
Фото БК УНИКС

УНИКС и ЦСКА сыграют в первом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ в воскресенье, 26 мая. Встреча пройдет в Казани, начало — в 16:30 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча УНИКС — ЦСКА можно будет бесплатно и в прямом эфире на сайте matchtv.ru и на канале «Матч ТВ». Начало — в 16.30 мск. Игру также покажут на телеканале «Старт», на сайте Единой лиги ВТБ и в онлайн-платформе «Oкко Спорт» по платной подписке.

УНИКС выиграл серию с «Локомотивом-Кубань» со счетом 4-3. ЦСКА одержал победу в серии с «Зенитом» — 4-2.

Ознакомиться с расписанием матчей серии плей-офф Единой лиги ВТБ УНИКС — ЦСКА можно на сайте «СЭ».

Единая лига ВТБ: новости и обзоры матчей, календарь и результаты игр, интервью и статистика в актуальном виде на сайте.

Баскетбол
БК УНИКС
БК ЦСКА
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