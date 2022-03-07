Тренер «Локомотива-Кубань» Максимович заявил, что команда выполнила задачу на матч с «Енисеем»

И.о. главного тренера «Локомотива-Кубань» Бранко Максимович прокомментировал победу над «Енисеем» (86:82) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Я очень рад за Лигу ВТБ и все клубы, что у нас все-таки есть возможность продолжать чемпионат. Я считаю, что сложившаяся ситуация станет отличной возможностью для молодых российских игроков, которые на самом деле являются очень талантливыми. У них будет отличная возможность проявить себя, получить больше игровой практики и получить развитие своей карьеры.

Учитывая ситуацию, подобные качели в игре — это абсолютно ожидаемо. Перед матчем мы говорили о важных аспектах, которые нужно сделать, чтобы остановить атакующую игру соперника, не позволять «Енисею» брать подборы под нашим кольцом. Я очень рад, что команда выполнила задачу и одержала победу". — приводит слова Максимовича сайт Единой лиги ВТБ.

После 12 матчей чемпионата «Локомотив-Кубань» занимает шестую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе шесть побед и шесть поражений. «Енисей» идет девятым — у команды три победы при десяти поражениях.