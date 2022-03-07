Итудис: «Оказались в непривычных условиях и показали все, что готовили последнюю неделю»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подвел итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Автодора» (86:102).

«В первую очередь, хочу поздравить свою команду с победой. Мы оказались в непривычных условиях и показали все, что готовили последнюю неделю. Мы начали игру медленно, особенно в защите. Затем нам удалось наладить взаимодействия и мы доминировали на протяжении трех четвертей, даже несмотря на то, что находимся не в лучшей форме. Игроки хорошо двигали мяч, делились им, что и принесло команде победу», — цитирует тренера сайт лиги.