ЦСКА на выезде победил «Автодор»
ЦСКА на выезде победил «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Московский клуб выиграл со счетом 102:86.
После 14 матчей регулярного чемпионата ЦСКА занимает третью строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 11 побед и три поражения. «Автодор» идет четвертым — у команды восемь побед при четырех поражениях.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Автодор» (Саратов) — ЦСКА (Москва) — 86:102 (22:20, 24:32, 19:25, 21:25)
7 марта.
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