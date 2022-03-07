ЦСКА на выезде победил «Автодор»

ЦСКА на выезде победил «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Московский клуб выиграл со счетом 102:86.

После 14 матчей регулярного чемпионата ЦСКА занимает третью строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 11 побед и три поражения. «Автодор» идет четвертым — у команды восемь побед при четырех поражениях.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Автодор» (Саратов) — ЦСКА (Москва) — 86:102 (22:20, 24:32, 19:25, 21:25)

7 марта.