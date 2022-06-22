Тренер ЦСКА объяснил, почему покинул «Автодор» в конце февраля

Новый тренер ЦСКА Эмил Райкович рассказал, почему покинул российский «Автодор» в феврале.

«Это было взаимное решение с президентом «Автодора». На тот момент команду покинули многие легионеры. Спортивные амбиции стали ниже, мы больше не претендовали на высокие места. Поэтому Владимир Родионов предложил сменить вектор развития и доверить команду моему ассистенту Владиславу Коновалову. Чтобы он наигрывал молодых ребят. Я с этим согласился».

В середине регулярного чемпионата-2021/22 саратовцы лидировали в Лиге ВТБ, имея самый скромный бюджет среди российских клубов. Ранее Эмил руководил «Астаной» (2018-2021).

В сезоне-2018/19 казахстанский клуб под его руководством вернулся в плей-офф со своим лучшим результатом в истории Лиги — 15 побед в 26 матчах. По итогам регулярного чемпионата македонский специалист был назван тренером года в Единой Лиге.