Президент ЦСКА Ватутин сообщил, что бюджет баскетбольного клуба будет сокращен

Президент ЦСКА Андрей Ватутин сообщил, что бюджет баскетбольного клуба будет снижен.

«Понятно, что ни один спортивный клуб не может жить в отрыве от новой реальности. Понятно, что будет снижение бюджета, и это очевидно, — цитирует Ватутина ТАСС. — Но на данный момент понимания по окончательному размеру бюджета нет. Сложности есть — никто это не скрывает».

5 июня ЦСКА дома проиграл «Зениту» со счетом 75:81 в седьмом матче финальной серии Единой лиги ВТБ. Питерский клуб выиграл серию со счетом 4-3 и впервые стал победителем турнира.

В сезоне-2020/21 московский клуб заработал 2,78 миллиарда рублей, при этом расходы армейцев составили 2,82 миллиарда рублей.