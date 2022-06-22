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Сегодня, 16:07

Три легионера покинули баскетбольный «Зенит»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Зенит» на официальном сайте сообщил об уходе Джордана Мики, Билли Бэрона и Джордана Лойда.

Американские легионеры в статусе чемпионов Единой лиги ВТБ покидают клуб по соглашению сторон, а также по окончании срока контрактов.

Билли Бэрон перешел в «Зенит» летом 2020 года в статусе известного в Европе снайпера. За два сезона в майке «Зенита» Билли в Единой лиге ВТБ и Евролиге провел 115 игр и набрал 1287 очков.

До прихода в «Зенит» у Джордана Лойда были уже были титулы чемпиона НБА, победителя Адриатической лиги и чемпионата Сербии.

Джордан Мики пришел в «Зенит» с уже имеющимся опытом выступления в Единой лиге ВТБ. Именно он стал MVP победного для «Зенита» плей-офф.

Источник: https://bc-zenit.com/archives/news/6192
БК Зенит
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