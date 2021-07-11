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УНИКС ведет переговоры с экс-игроком «Жальгириса»

23:20
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УНИКС ведет переговоры с экс-игроком «Жальгириса» Найджелом Хэйсом, пишет журналист Толис Коциас. 26-летний игрок, скорее всего, примет решение на следующей неделе.

При этом приоритетным вариантом для американца является НБА.

Ранее Хэйс уже выступал в НБА за «Лейкерс», «Торонто» и «Сакраменто». В 9 матчах он набирал в среднем 3,0 очка и 2,4 подбора.

Американский форвард играет за «Жальгирис» с 2019 года.

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Иван Шитик все материалы автора

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