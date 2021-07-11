УНИКС ведет переговоры с экс-игроком «Жальгириса»
УНИКС ведет переговоры с экс-игроком «Жальгириса» Найджелом Хэйсом, пишет журналист Толис Коциас. 26-летний игрок, скорее всего, примет решение на следующей неделе.
При этом приоритетным вариантом для американца является НБА.
Ранее Хэйс уже выступал в НБА за «Лейкерс», «Торонто» и «Сакраменто». В 9 матчах он набирал в среднем 3,0 очка и 2,4 подбора.
Американский форвард играет за «Жальгирис» с 2019 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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