Кущенко: «Финал не по счету в серии, а по напряжению в каждом матче — невероятный»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что каждый матч финальной серии между УНИКСом и «Локомотивом-Кубань» (98:89, 4-1) был невероятным по напряжению.

«Локо», конечно, влюбляет в себя своей позицией, нацеленностью на молодых российских игроков. Но очень хотел УНИКС впервые победить. Финал не по счету в серии, а по напряжению в каждом матче — невероятный. Напряжение в матче было настолько высоко, что оно нашло выход в конце матча в небольшой потасовке», — приводит слова Кущенко ТАСС.

УНИКС впервые в истории стал чемпионом России. До этого команда 6 раз выигрывала серебряные медали и 8 раз — бронзовые.