Перасович о победе УНИКСа: «Это огромное достижение. Надеюсь, удастся повторить его в будущем»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился эмоциями после победы казанцев в финале плей-офф Единой лиги ВТБ. УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» со счетом 98:89 в пятом матче серии. Общий счет — 4-1.

«Это огромное достижение! В первую очередь хочу поздравить своих игроков, тренерский штаб, болельщиков и в особенности семью Богачевых. Потому что это большой успех всего клуба. Надеюсь, нам удастся повторить его в будущем. Лига ВТБ — очень сильный чемпионат. Его выигрывали «Химки», долгое время в соревновании доминировал ЦСКА, в прошлом году победителем стал «Зенит». В конкуренции с клубами, обладающими очень большим бюджетом, чрезвычайно сложно стать первым. Рад, что нам это удалось!», — цитирует тренера пресс-служба лиги.

Специалист рассказал, какой матч стал ключевым в финальной серии.

«Ключевым в финале стал второй домашний матч, который мы практически проиграли, но боролись до конца и сумели сравнять счет в серии. После этого я знал, что если нам удастся выиграть один из двух матчей в Краснодаре, то мы получим шанс завоевать титул. Но мы победили дважды и сегодня уже не имели права проиграть перед своими болельщиками!» — сказал он.

УНИКС впервые в истории стал чемпионом России. До этого команда 6 раз выигрывала серебряные медали и 8 раз — бронзовые.