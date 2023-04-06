Секулич: «Обыграть «Нижний» со счетом 3-0 — очень здорово»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал победу над «Пари НН» в 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ (3-0).

«Я очень счастлив выиграть серию 3-0, особенно после того, как в регулярном чемпионате мы уступили нижегородцам четыре раза. Это был серьезный вызов, и трудно выиграть серию 3-0 у кого бы то ни было. Также мои слова восхищения команде из Нижнего Новгорода. То, что они показали в этом сезоне — действительно круто. Они обыграли все команды, за исключением ЦСКА, они выиграли Кубок России. У них хороший состав игроков, отличный тренерский штаб. Обыграть такую команду 3-0 — очень здорово.

Если говорить конкретно по игре, то мы смогли создать большой задел за счет того, что успешно бросали, за счет хорошей защиты тоже. В первых двух играх я заметил, что игроки не были достаточно расслаблены, не чувствовали себя комфортно. И очень здорово, что в этом матче удалось это сделать в третьей четверти», — цитирует пресс-служба лиги Секулича.

«Локомотив-Кубань» вышел в полуфинал турнира, где сыграет против ЦСКА.