«Самара» подписала однолетний контракт с центровым Зверевым

«Самара» подписала контракт с российским центровым Никитой Зверевым.

В сезоне-2021/2022 28-летний игрок принял участие в 37 матчах Суперлиги-1 и Кубка России в составе ижевского клуба «Купол-Родники», в которых в среднем набирал 7,6 очка, делал 6,5 подбора и 1 блокшот.

Он также выступал за юношескую команду «Химок», молодежную и основную команды «Локомотива-Кубань», «Строитель» , молодежную и основную команды «Нижнего Новгорода», «Иркут», «Уралмаш» и «Уфимец».