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7 сентября, 16:50

Илона Корстин прокомментировала приглашение сербских клубов на Суперкубок Единой лиги ВТБ

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала решение пригласить на Суперкубок лиги две сербские команды.

Во втором в истории Суперкубке Единой лиги ВТБ впервые сыграют команды, которые не выступают в турнире. Помимо «Зенита», ЦСКА, УНИКСа и «Локомотива-Кубань» за трофей поборются сербские «Партизан» и «Мега».

«Две сербские команды — «Партизан» и «Мега» — составят отличную конкуренцию лучшим российским командам на предстоящем Суперкубке. «Партизан» 21 раз становился чемпионом Сербии, команду возглавляет легендарный Желько Обрадович. «Мега» же известна на всю Восточную Европу как кузница баскетбольных суперзвезд, которая воспитала, к примеру, MVP прошлого сезона НБА Николу Йокича. Обе сербские команды сейчас активно готовятся к предстоящему сезону, проводят товарищеские матчи и на Суперкубок должны приехать в отличной форме.
Из-за участия зарубежных команд мы изменили формат — в этом году Суперкубок на «ВТБ Арене» пройдет в 4 дня, матчей будет больше и у болельщиков будет отличная возможность насладиться качественным баскетболом перед стартом регулярного чемпионата», — сказала Корстин.

Суперкубок пройдет с 22 по 25 сентября. В первый день турнира ЦСКА сыграет с УНИКСом, а «Партизан» с «Локомотивом-Кубань».

Илона Корстин
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