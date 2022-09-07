Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

7 сентября, 14:05

«Партизан» и «Мега» примут участие в Суперкубке Единой Лиги ВТБ

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Сербские команды «Партизан» и «Мега» примут участие в Суперкубке Единой лиги ВТБ.

Также в турнире сыграют четыре лучшие команды Единой лиги прошлого сезона — ЦСКА, УНИКС, «Зенит» и «Локомотив-Кубань».

Суперкубок пройдет с 22 по 25 сентября на «ВТБ Арене». Шесть команд будут поделены на две группы.

Матчи группового этапа пройдут 22, 23 и 24 сентября. Решающий день, который включает в себя матч за 5-е место, матч за бронзовые медали и финал, состоится 25 сентября.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/partizan-i-mega-uchastniki-superkubka-2022/
БК Партизан
2
3
Читайте также
Жена Карпина показала идеальную фигуру в салатовом купальнике
С вещами на выход. Каким был авторынок в августе: топ-10 бестселлеров
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Автодор» подписал однолетний контракт с американским форвардом Гарреттом

«Самара» подписала однолетний контракт с центровым Зверевым
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости