«Партизан» и «Мега» примут участие в Суперкубке Единой Лиги ВТБ
Сербские команды «Партизан» и «Мега» примут участие в Суперкубке Единой лиги ВТБ.
Также в турнире сыграют четыре лучшие команды Единой лиги прошлого сезона — ЦСКА, УНИКС, «Зенит» и «Локомотив-Кубань».
Суперкубок пройдет с 22 по 25 сентября на «ВТБ Арене». Шесть команд будут поделены на две группы.
Матчи группового этапа пройдут 22, 23 и 24 сентября. Решающий день, который включает в себя матч за 5-е место, матч за бронзовые медали и финал, состоится 25 сентября.
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