«Партизан» и «Мега» примут участие в Суперкубке Единой Лиги ВТБ

Сербские команды «Партизан» и «Мега» примут участие в Суперкубке Единой лиги ВТБ.

Также в турнире сыграют четыре лучшие команды Единой лиги прошлого сезона — ЦСКА, УНИКС, «Зенит» и «Локомотив-Кубань».

Суперкубок пройдет с 22 по 25 сентября на «ВТБ Арене». Шесть команд будут поделены на две группы.

Матчи группового этапа пройдут 22, 23 и 24 сентября. Решающий день, который включает в себя матч за 5-е место, матч за бронзовые медали и финал, состоится 25 сентября.