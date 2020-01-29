«Автодор» подписал контракт с защитником Райаном Боутрайтом, выступавшим за словенскую «Цедевиту-Олимпию». Контракт с 27-летним американцем рассчитан до конца сезона, сообщает официальный сайт клуба.

Текущий сезон чемпион NCAA-2014 в составе университета Коннектикута начинал в люблянской «Цедевите-Олимпии», где его средняя статистика в 10 матчах Еврокубка составила 11,1 очка, 2,5 передачи, 1,8 подбора за 22,5 минуты.

? РАЙАН БОУТРАЙТ — НОВЫЙ РАЗЫГРЫВАЮЩИЙ «АВТОДОРА» ?

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«Автодор» усилил заднюю линию 27-летним американским ?? защитником Райаном БОУТРАЙТОМ (183 см, 79 кг), выступавшим за словенскую @KKCedOL. Контракт рассчитан до конца сезона.

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— Мы ни в коем случае не выбрасываем белый флаг, а пытаемся исправить игровую конструкцию, которая дала сбой, — сказал президент «Автодора» Владимир Родионов. — У нас уже есть снайперы в лице Старкса и Уме, которым самим приходилось создавать себе ситуации для атаки. С приходом опытного разыгрывающего Боутрайта, способного не только грамотно организовывать игру и раздавать передачи, но и забивать, мы добавляем вариативности в задней линии. В межсезонье клуб укрепил переднюю линию статусными для нашего уровня баскетболистами, но пока тренерскому штабу не удалось найти всем троим максимально эффективного применения на площадке. Поэтому с уходом Кука освобождаем пространство для Джонсона и будущего габаритного игрока периметра. Так что мы еще не хлопнули дверью в этом сезоне.