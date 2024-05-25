Чемпионат России: итоговая таблица РПЛ-2023/24

В субботу, 25 мая, завершился чемпионат России-2023/24.

«Зенит» выиграл РПЛ в шестой раз подряд. Сине-бело-голубые благодаря победе над «Ростовом» (2:1) опередили «Краснодар» и «Динамо». «Быки» обыграли бело-голубых и заняли второе место.

«Пари НН» и «Урал» встретятся с «Арсеналом» и «Акроном» в стыковых матчах за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне.

«Балтика» напрямую вылетела из премьер-лиги вместе с «Сочи».