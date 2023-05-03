Перасович: «Серия с «Зенитом» получилась одной из самых сложных в моей тренерской карьере»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу над «Зенитом» (80:79) в седьмом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.

«Я счастлив за клуб и в особенности за игроков, потому что мы очень усердно работали на протяжении всего сезона. Этот выход в финал — отличная награда для каждого из нас. Игра получилась очень тяжелой, но седьмой матч и не мог быть другим. В концовке «Зенит» контролировал ход встречи, но мы показали очень хорошую реакцию на последних минутах и вырвали победу. Эта серия с «Зенитом» получилась одной из самых сложных в моей тренерской карьере. Я очень счастлив, что она завершилась в нашу пользу.

В полуфинале встречались две очень равные команды, которые хорошо знают друг друга. «Зенит» пытался воспользоваться нашими слабостями, а мы, в свою очередь, атаковали их слабые стороны. В итоге все решила удача. В предыдущем матче в Санкт-Петербурге фортуна улыбнулась «Зениту», а сегодня в седьмой игре более удачливыми оказались мы. У гостей было последнее владение, но они потеряли мяч. Так бывает», — цитирует пресс-служба лиги Перасовича.

УНИКС выиграл серию (4-3) и вышел в финал, где встретится с «Локомотивом». Первый матч состоится в Казани 6 мая.