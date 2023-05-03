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Сегодня, 00:35

Паскуаль — о концовке матча с УНИКСом: «У меня нет слов, чтобы описать то, что произошло»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал поражение от УНИКСа (79:80) в седьмом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.

«Мы уступили в матче, который, казалось бы, невозможно было проиграть. Полностью контролировали игру в заключительной части. Матч складывался таким образом, что мы могли либо выиграть его, либо уйти в овертайм. Но проиграть такую встречу — это невероятно. Да, такое иногда происходит. Однако когда такое случается, вы не можете в это поверить. У нас было владение за пять секунд до конца при счете 79:79 — либо победа, либо овертайм... У меня нет слов, чтобы описать то, что произошло.

По ходу плей-офф мы потеряли двух важных игроков — Томпкинса и Карасева. По этой причине наша ротация была ограничена. Но мы боролись и контролировали игру. Сегодня у нас были хорошие шансы на победу», — цитирует пресс-служба лиги Паскуаля.

УНИКС выиграл серию (4-3) и вышел в финал, где встретится с «Локомотивом». Первый матч состоится в Казани 6 мая.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/uniks-v-finale-2023/
баскетбол
БК Зенит
БК УНИКС
Хавьер Паскуаль
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