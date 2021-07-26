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Павел Антипов снова вернулся в «Нижний Новгород»

16:44
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Тяжелый форвард Павел Антипов стал игроком «Нижнего Новгорода», сообщает сайт клуба.

«Нижний», который в предстоящем сезоне сыграет в Лиге чемпионов, объявил о подписании двухлетнего контракта с российским баскетболистом.

Напомним, что ранее Антипов уже выступал за «Нижний Новгород» — в сезоне-2010/11, а затем с 2018 по 2020 годы.

Прошлый сезон Антипов, являющийся воспитанником казанского баскетбола, провел в УНИКСе.

Дополнительная информация:

http://www.nn-basket.ru/news/?ELEMENT_ID=32782

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Иван Шитик все материалы автора

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