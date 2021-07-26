Павел Антипов снова вернулся в «Нижний Новгород»
Тяжелый форвард Павел Антипов стал игроком «Нижнего Новгорода», сообщает сайт клуба.
«Нижний», который в предстоящем сезоне сыграет в Лиге чемпионов, объявил о подписании двухлетнего контракта с российским баскетболистом.
Напомним, что ранее Антипов уже выступал за «Нижний Новгород» — в сезоне-2010/11, а затем с 2018 по 2020 годы.
Прошлый сезон Антипов, являющийся воспитанником казанского баскетбола, провел в УНИКСе.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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