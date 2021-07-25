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УНИКС заключил контракт с центровым Тони Джекири

15:57
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Центровой Тони Джекири перешел в УНИКС. Казанский клуб на официальном сайте объявил о подписании однолетнего контракта с 27-летним нигерийским бигменом.

В сезоне-20/21 Джекири представлял испанскую «Басконию». В чемпионате Евролиги Тони вышел на паркет в 30 матчах, он набирал 6 очков, 4,9 подбора и 1,9 передачи за 18,8 минуты.

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Иван Шитик все материалы автора

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